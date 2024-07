Gracyanne Barbosa mostra parte íntima em foto e é detonada na web

A musa fitness Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, ela foi detonada pela divulgação da sua coleção de lingerie, na qual mostrava a "perereca".

A ex de Belo não gostou muito das críticas e rebateu, comparando sua situação com a dos homens que posam de sunga mostrando volume e não são criticados.

"Quando um homem posta uma foto de sunga ou cueca, marcando [o volume], a mulherada enlouquece, escreve coisas quentes, pede para ver mais ou postar outras fotos. Se outra mulher postar uma foto marcando, as mesmas vão lá criticar e dizer que é para aparecer."



Gracyanne não gostou do comentário e rebateu | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A modelo seguiu mostrando incômodo e disse que as pessoas querem "militar no tamanho da sua perereca". "Querem criar padrão até disso! Primeiro ficavam reclamando pelo tamanho, por achar pequena, disseram que não é proporcional ao meu corpo, pois é, estão querendo militar no tamanho da minha 'perereca', chega a ser bizarro, agora reclamaram porque está aparecendo um pouquinho, ou porque está para fora, ou acham que foi de propósito".

A musa fitness completou dizendo que tem preguiça de ficar respondendo certas coisas e dispara. “Acredito que tenham coisas muito mais importantes para se discutir em rede social. E quem nunca viu, um dia vai ver”, completou.

