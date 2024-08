Gracyanne Barbosa se aventura em plataforma +18: “Coisas calientes”

Influencer cobra R$ 69,90 para os admiradores ter acesso ao seu perfil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gracyanne Barbosa entrou para uma plataforma de conteúdo adulto e prometeu “coisas ainda mais calientes”. A influencer fitness publicou um vídeo nesta segunda-feira, 22, em que revela que atendeu a pedido de seus fãs e prometeu conteúdos exclusivos.

“Vocês me mandavam mensagem pedindo, mas eu tinha muita dúvida se queria ou não. Vocês não vão se arrepender de ter esperado esse tempo todo. Já tem um pouquinho lá e essa semana eu vou lançar coisas ainda mais calientes”, disse Gracyanne.

A influencer cobra R$ 69,90 para os admiradores ter acesso ao seu perfil e avisa: “Cheguei livre, leve, solta e pronta para aprontar! Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui. Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito pole dance também”.

Gracyanne prometeu publicar conteúdo amador e profissional. “Mas não ache que isso vai ser comum, porque, né, estamos aqui nesse site +18 e garanto que todo o conteúdo (seja amador ou profissional) vai ter aquele toque a mais que você vai amar e morre de curiosidade de ver! Vem conhecer a Gra de um jeito que você nunca viu, vem… é só assinar”, completou.