Gracyanne faz publicação sobre saudades após término com Belo | A TARDE

Gracyanne Barbosa voltou a chamar atenção nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 24. Em publicação no Instagram, a musa fitness colocou uma música romântica em seus stories que falava sobre saudade. Para a web, a postagem foi uma indireta para Belo.

A canção divulgada no storie da modelo é "Digitando", da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael. Gracyanne Barbosa e Belo terminaram publicamente um casamento de mais de 15 anos na semana passada.

A separação teria acontecido após um caso extraconjugal vivido por Gracyanne com seu personal trainer, Gilson de Oliveira. Segundo informações, ela teria sustentado um relacionamento de seis meses com o profissional. Gracyanne Barbosa negou traição ao cantor.

Belo e Gracyanne se casaram em 2007. Na ocasião, ela ainda era dançarina do grupo Tchakabum. O vocalista do Soweto já tinha sido casado com Viviane Araújo.