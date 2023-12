Gretchen e Jenny trocam farpas após término: "seu conteúdo sou eu" | A TARDE

Após anunciar o término do casamento com o médico Fábio Gontijo, a ex-Fazenda Jenny Miranda trocou farpas com sua ex-mãe, Gretchen.

Tudo começou quando a rainha do rebolado fez uma reflexão sobre lei do retorno.

"A vida é muito incrível mesmo. Pra quem não sabe viver, só lamento. A lei do retorno é imbatível. E não adianta querer fugir dela. Tem gente que achou que tinha se saído bem fazendo mal para o outro e aí começa a receber o retorno. E tem gente que acha que saiu vitorioso de um processo e, na verdade, perdeu principalmente sua própria dignidade. Adoro. Só de camarote".

Apesar de não ter citado nomes, Jenny vestiu a carapuça e sugeriu que Gretchen estava comemorando seu término de casamento.

"Estão falando aí que o fim do meu casamento é a lei do retorno. Se eu fosse você, minha senhora, eu ficava quieta. Porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no do vizinho. Pelo menos meu casamento não acabou com traição", disse.

"Meu casamento não acabou, não, é só uma fase. Só uma fase ruim. Enquanto você fica aí nadando na desgraça dos outros... Porque eu acho que seu conteúdo sou eu, né? Não deve ter mais conteúdo pra poder ficar falando de mim. Tem outras coisas que você poderia estar falando aí. Vai rebolar, vai fazer o que você quiser".

Jenny anunciou o fim do casamento nesta segunda-feira, 4. Segundo ela, não houve traição e a decisão partiu do médico.