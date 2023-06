Guimê agradece perdão de Lexa e se declara: 'Amor da minha vida'

Lexa e MC Guimê reataram o casamento de oito anos após três meses separados na última sexta-feira, 9. Após o anúncio da cantora, o funkeiro usou as redes sociais para se declarar e exaltar a esposa.

"O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina", iniciou.

Em seguida, o cantor destacou as qualidades de Lexa e agradeceu a nova chance. "Mas quero falar mais de você nessa legenda: você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível", escreveu.

"Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado. Te amo pra sempre", completou.

A separação aconteceu em meio à polêmica da expulsão de Guimê do Big Brother Brasil 23, que foi acusado de assediar a intercambista mexicana, Dania Mendez, durante a festa do líder. Na ocasião, Lexa contou que precisou de ajuda médica para lidar com a situação.