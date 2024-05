Habla! Pabllo Vittar revela que já ficou com jogador de futebol famoso | A TARDE

Durante o programa "Sabadou Com Virginia" no SBT, Pabllo Vittar compartilhou que já teve um envolvimento com um famoso jogador de futebol brasileiro. A drag queen estava presente no programa apresentado por Virginia Fonseca, de 25 anos, que foi ao ar no sábado, 20, à noite, e foi questionada sobre o homem mais famoso com quem já se relacionou.

“Eu posso falar a profissão porque tem várias pessoas, mas o nome eu não posso falar, gente. A profissão é jogador de futebol. Joga aqui no Brasil, mas não no time do Brasil. É mais alto que eu", indicou Pabllo dando algumas pistas.

Virginia, seguindo a solicitação da plateia do programa, que estreou em 6 de abril, perguntou: "Qual time?".

"Ai, gente. Vocês estão me colocando em uma situação...", desconversou a cantora.

Veja abaixo o momento em que a drag queen fala sobre o assunto, enquanto lançava o álbum "Batidão Tropical Vol. 2" no início do mês: