Harry e Meghan quebram o silêncio sobre foto editada de Kate Middleton | A TARDE

O Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciaram sobre a polêmica foto editada do Dia das Mães de Kate Middleton. Na imagem em questão, a princesa aparece ao lado dos três filhos, George, Louis e Charlotte, no entanto, ela acabou removida de catálogos oficiais devido a manipulação digital.

Kate, através das redes sociais, afirmou ter editado a foto, aumentando assim as especulações sobre sua saúde, após uma cirurgia abdominal misteriosa realizada em janeiro.

O envolvimento de Harry e Meghan ocorreu após o site Page Six relatar que uma fonte, supostamente próxima ao casal, afirmou que o erro na edição da foto "não seria um erro que Meghan cometeria", pois "ela possui um olhar aguçado e uma atenção extrema aos detalhes". A fonte também sugeriu que, se Harry e Meghan enfrentassem o mesmo problema, seriam duramente criticados, insinuando uma aplicação de regras diferentes para ambos os casais.

A situação levou veículos britânicos como o The Daily Mail e The Sun a chamarem o casal de hipócrita, apontando que eles também editaram fotos destinadas ao público. Especificamente, referiram-se a uma imagem em que Harry e Meghan anunciaram a gravidez da duquesa, transformando-a de colorida para preto e branco. O fotógrafo Misan Harriman teve que esclarecer que essa foi a única alteração realizada na foto.

Diante da confusão, um porta-voz da Fundação Archewell, organização sem fins lucrativos criada por Harry e Meghan, negou qualquer envolvimento do casal nos supostos comentários depreciativos sobre a foto de Kate. "Com todo respeito ao Page Six, esses comentários não partiram de nós", afirmou o porta-voz em um comunicado à revista Newsweek.

O casal deixou suas funções na Família Real e vive nos Estados Unidos desde 2020.

Entenda o caso

Kate Middleton, princesa de Gales, foi vista publicamente pela última vez em 25 de dezembro, quando compareceu a uma missa na Escócia com parte da Família Real. A imagem manipulada alimentou mais dúvidas sobre a sua saúde.

Fotos granuladas de Kate ao lado da mãe, Carole Middleton, levaram a especulações sobre a saúde da princesa, enquanto a foto do Dia das Mães, juntamente com a subsequente exclusão pelas agências de notícias devido à manipulação digital, gerou ainda mais questionamentos, sem respostas sobre o estado de Kate e seu paradeiro.