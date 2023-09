Helen Ganzarolli revela queixa de fotógrafo da Playboy: Parece virgem

A apresentadora Helen Ganzarolli, 43, lembrou o ensaio para as páginas da Playboy no ano 2000. Na ocasião, ela disse que um fotógrafo da revista fez queixa da sua postura durante a realização das fotos.

Ela disse que gostou de ter estampado a capa da publicação, mas ficou tímida na hora de tirar a roupa. Neste momento, o profissional identificado como J.R. Duran teria afirmado que ela "parecia uma virgem".

"O Duran falava assim 'parece que estou fotografando uma virgem', mas não era virgem quando posei nua. Ele falava 'nossa, o que está acontecendo com essa moça?' porque eu não queria tirar a roupa, não queria mostrar, tanto que minhas fotos são tudo com blusas de lã, a grande maioria, mostrando bem pouquinho, sempre mais fechada, bota... Eu não conseguia me soltar, fiquei completamente tímida, aí ele tirou todo mundo do estúdio para a gente [fotografar]", disse Helen Ganzarolli, em entrevista ao podcast PodC.

A apresentadora acrescentou que sentiu vergonha na hora que entrou no estúdio. E que quase foi embora "correndo". Ela disse que foi acompanhada da mãe para o espaço fotográfico da Playboy. Mas a mãe não ficou no momento em que ela precisou tirar a roupa.