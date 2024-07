Imperador? Saiba quem é o jogador Adriano que ficou com influenciador

Uma revelação sobre a vida amorosa de Hilton Barros veio à tona na estreia do GringaCast - Foto: Divulgação

Na última quarta-feira, 10, durante o episódio de estreia do GringaCast, uma revelação sobre a vida amorosa do influenciador Hilton Barros chamou a atenção. Questionado sobre ter tido um affair com algum jogador famoso, Andrea Costa, que também participava da conversa, não hesitou: "Adriano".

De acordo com informações coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, confirmou que se trata de Adriano, o Imperador. Ainda conforme a coluna, Hilton e Adriano se conheceram em 2013 em um bar na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, o jogador se interessou inicialmente por uma amiga do influenciador, mas, após algumas bebidas, acabou rolando algo mais entre os três.