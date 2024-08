Influencer de pernas longas vive drama após entrar no OnlyFans

Em uma plataforma de conteúdo adulto, Groombridge começou a ganhar 38 mil libras - Foto: Reprodução | Instagram

Lizzy Groombridge, influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto no Reino Unido, alcançou notoriedade graças à sua beleza e altura impressionante de 1,90 m, destacando-se por suas pernas longas.

Em uma plataforma de conteúdo adulto, Groombridge começou a ganhar 38 mil libras (aproximadamente R$ 281 mil) vendendo fotos personalizadas, especialmente aquelas em que aparece de meias-calças. No total, seus ganhos chegam a 116 mil libras, o que equivale a cerca de R$ 844 mil.

Apesar do sucesso financeiro, Lizzy enfrenta um grande desafio: seus filhos, de 13 e 9 anos, têm sido alvo de rejeição por parte de colegas e são excluídos de eventos pelos pais das outras crianças.

Na escola, o trabalho de Lizzy é frequentemente tema de conversas e ela se sente julgada.

“Os pais não disseram diretamente que não concordam com o que eu faço, mas posso sentir que é um problema pelo modo como me olham. Mães não convidam meus filhos para tomar chá e eu não sou convidada para as coisas. Sinto que vivo duas vidas; uma como Lizzy Long Legs [Lizzy das pernas longas] e a outra como uma mãe que faz o melhor que pode para sobreviver”, conta ela em entrevista ao Daily Star.

Lizzy também compartilhou que perdeu amigos de longa data desde que entrou para a indústria adulta, o que afetou sua autoestima.

“Perdi amigos no trabalho que faço, mas faço isso pela minha família – pelos meus filhos. Mulheres, que eu achava que eram minhas amigas, já se desentenderam comigo porque seus parceiros se inscreveram", afirma.