Influencer revela ter sofrido infarto durante reality show da Record

No dia 1° de maio deste ano, Ana Paula Oliveira deixou A Grande Conquista 2, após passar mal e ser socorrida pelas demais participantes. Na época, a produção do reality show da Record não esclareceu o motivo da saída, apenas explicou que foi uma decisão da influenciadora digital para priorizar sua saúde.

Dois meses depois, ela decidiu quebrar o silêncio e revelar que sofreu um princípio de infarto no confinamento.

"Amores, para quem ainda não entendeu a minha saída do reality, aqui está o porquê, eu estava infartando, fiquei desmaiada por muito tempo, fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior! Realmente foi algo muito grave, jamais iria desistir por uma simples crise de ansiedade, ou saúde mental, problema cardíaco não se brinca", começou.

"Não considero a minha saída como uma desistência, mas sim uma questão de vida! Fui obrigada a sair! Desistir é dizer: quero ir embora, sem ter motivo de risco de vida, simplesmente por opção, no meu caso ou era a minha vida, ou continuar lá! Não tive outra opção", completou.

No entanto, assim que saiu do programa, Ana Paula disse ao Splash, do UOL, que o episódio foi apenas como um desmaio.

"Passei muito mal, tive taquicardia e desmaiei. Achei que fosse infartar (...) Sou falante e sem conseguir comer eu perdi toda a minha energia. Se continuasse mais uma semana eu poderia infartar ou aconteceria coisa pior (...) Eu fui muito bem tratada pela produção da rede Record desde o confinamento no hotel até a saída do programa. Todos são muito gentis e extremamente atenciosos, mas chegou o momento em que eu não aguentava mais estar ali".