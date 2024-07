Influenciador faz "piada" e diz ter querer de deixar filha em orfanato

Igor também teria desviado dinheiro de doações para filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais @Igor Viana

O influenciador digital Igor Viana é acusado de tirar sarro da própria filha de apenas 2 anos, que possui paralisia cerebral e mora na cidade Anápolis, em Goiás. Além disso, ele também teria desviado grana que foi doada para ajudar a criança.

Igor ridicularizou a menina e afirmou que não imaginava que teria tanto trabalho. “Não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta”, disparou.

Já em relação ao dinheiro desviado, o influenciador afirmou que não cometeu nenhum crime e que ele também teria direito a meter mão na grana para usar como quiser. “Minha filha não tem Pix, então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidade de serem supridas. Também sou um ser humano”.

Delegada responsável pelo caso, Aline Lopes explicou que além de compartilhar a rotina da filha e debochar da situação, Igor chama a chamar a criança de inútil ao solicitar que ela vá ao mercado.

“Você não está fazendo uma brincadeira, você está expondo e causando constrangimento, não só a ela, mas a todas as crianças com deficiência, além da fala problemática no final. Tem outras postagens em que ele inferioriza a menina, causando constrangimento a ela pela condição de pessoa com deficiência”, explicou em entrevista ao g1.

Ainda de acordo a delegada, a mãe da menina também é suspeita de meter mão no dinheiro que era doado e, caso os crimes que o pai é investigado forem comprovados, ela pode responder por omissão.

“Ela, sendo a mãe, enquanto estava casada com ele, se não agiu para impedir isso, também responde por omissão. Como mãe, ela tem o dever de evitar e de não concordar com esse tipo de atitude. No momento em que concordou e permitiu o que ele fez, sem tomar providências, ela pode ser responsabilizada por omissão”, explicou.