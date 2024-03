Influenciadora sofre assédio durante gravação de comercial | A TARDE

Uma influenciadora foi agarrada e beijada por um homem estranho no último sábado, 24, durante a gravação de um comercial em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás.

Pelas redes sociais, Mycaela Parreira, de 26 anos, revelou que não conhecia o suspeito e que a situação aconteceu em uma área movimentada da cidade. Ela prestou boletim de ocorrência contra o assediador.

"Estava gravando um vídeo externo, quando chegou um homem que nunca vi na minha vida por trás e me agarrou. Ele me fechou em um abraço e simplesmente beijou o meu pescoço e saiu rindo e debochando na minha cara. Eu tive que segurar o cara sozinha até a polícia chegar. Estava todo mundo assistindo de camarote", explicou a vítima no Instagram.

Ela disse também que se defendeu do homem com murros e xingamentos.

"Tinha não apenas um mercado, várias lojas, clientes e pessoas. Tinha dezenas de pessoas assistindo, mas ninguém fez nada [para ajudar]. Eu comecei a xingar ele e ele começou a rir da minha cara. Ele viu que estava gravando e ele jurou que ia fazer isso e eu iria ficar quieta [...]. Na hora eu dei uns murros nele e ele ficou me olhando, ele não saía de perto de mim", finalizou.