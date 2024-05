Internet resgata vídeo em que Belo admite ter traído Viviane Araújo | A TARDE

Com a polêmica em torno da separação de Belo e Gracyanne Barbosa após 16 anos de casamento, a internet resgatou um vídeo de uma entrevista em que o cantor admite ter traído Viviane Araújo, época em que era a sua esposa.

Belo, entretanto, negou que Gracyanne Barbosa tenha sido pivô do término entre os dois.

“Nunca fiz mal nenhum a ela [Viviane]. Se fiz, foi lá atrás. Gracyanne nunca fez nada para Viviane. Gracyanne não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane Araujo. Traí ela, sim, mas não com a Gracyanne, e ela sabe disso. Nós não fomos santos nessa relação”, declarou ele em entrevista dada ao Fofocalizando, do SBT, em 2019.

Confira o vídeo:





O ‘remember’ acontece após a musa fitness confirmar ter traído Belo com o seu personal trainer Gilson de Oliveira. Segundo informação divulgada inicialmente pelo colunista Lucas Pasin, a decisão foi tomada há oito meses, mas eles ainda vivem na mesma casa.



Gracyanne já teria dado entrada no pedido de divórcio e o cantor já estaria se preparando para a mudança em uma outra residência.