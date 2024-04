Irmã de Davi do BBB é vítima de golpe e divulga serviço falso | A TARDE

A irmã de Davi do Big Brother Brasil (BBB), Raquel Brito, caiu em um golpe nas redes sociais. Raquel divulgou em sua conta nas redes sociais um serviço falso, que levava de maneira indevida o nome da influenciadora Nath Finanças.



Em sua conta, Nath Finanças negou que fez acusação contra a irmã do vencedor do BBB e que o alvo de sua reclamação é Bruna, a pessoa que supostamente criou a informação falsa.

SÓ PRA DEIXAR CLARO: Eu já tinha mandado mensagem para Raquel no insta (sem resposta até o momento) e não achei o Twitter dela aqui. É muito fácil falar quando seu nome tá sendo usando para golpe e pessoas perdendo dinheiro. Falaram que Raquel organiza as redes dele aqui,…

Raquel apagou as postagens após a conversa com Nath Finanças.

Raquel me respondeu agorinha na dm do Insta: Stories apagados, peguei o contato da contratante Bruna que usou meu nome, irei processar essa Bruna e no final tudo foi resolvido.



Meu post foi um alerta e não acusação a irmã do Davi como o Léo dias escreveu. Situação acabou de ser… https://t.co/ikEobOaWJw