Irmã de Davi, Raquel Brito denuncia racismo na web: "inacreditável" | A TARDE

Irmã de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil, Raquel Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para denunciar o racismo que tem sofrido na web.

Ela contou que a situação tem afetado sua saúde e muitos dos ataques estão sendo registrados.

"Me chamam de macaca, eu já printei tudo, não é assim, internet não é terra sem lei. Falam atrocidades, tem coisas que eu prefiro apagar. É inacreditável como as pessoas estão. Mas é como eu falo: o que é bom, a gente guarda, e o que é ruim, eu jogo fora", contou Raquel.

Ela contou que Davi tem assessoria e não vai mais responder pelos atos do irmão.

"A partir de hoje, não venham aqui falar: 'Raquel, eu quero que o Davi faça isso'. Não, vão no perfil dele, falem lá, que a assessoria dele responderá".

Raquel disse ainda que vai reduzir sua presença nas redes sociais e vai apenas compartilhar parte do seu dia a dia.

"Os comentários são um pior que um outro, deixem minha vida em paz. Se você não gosta de mim, por que está vindo comentar? É para acabar com a vida da pessoa? Vocês querem que as pessoas se matem? Já chegaram a me dizer isso: 'Eu quero que você se mate'. Pelo amor de Deus, vocês têm família, têm mãe. Ainda bem que Deus me deu uma estrutura emocional muito grande".

