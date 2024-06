Irmã de Davi revela problemas com a saúde mental: "Uma guerra"

- Foto: Reprodução | Instagram

Raquel Brito, irmã do campeão do Big Brother Brasil, Davi Brito, utilizou as redes sociais na madrugada deste domingo, 16, para desabafar sobre sua saúde mental. Em uma série de publicações no Twitter/X, Raquel revelou as dificuldades que tem enfrentado desde a participação de seu irmão no reality.

"Tem horas que imagino que o BBB não acabou. Perco noites iguais, tenho ansiedade, estou vivendo uma guerra", confessou. Ela revelou ainda estar sofrendo de insônia e perda de apetite:

"Fico sem fome e sem contar o sono que está demais. Quase toda noite tenho insônia, socorro Deus". Raquel também abordou o impacto das críticas e da inveja alheia em sua vida, e afirmou constantemente se sentir diminuída.

"Percebo também que as pessoas fazem de tudo para te diminuir, ou, no mínimo, por querer viver o que você vive sem saber o que você passa todo dia, uma crítica diferente", desabafou.

Ela mencionou ainda a mudança de suas percepções sobre o luxo de ter uma piscina em casa. "Antes, no sábado, pensava que seria maravilhoso ter uma piscina em casa e que iria utilizá-la todos os dias. Agora que tenho, não a utilizo. Como as coisas mudam", relatou.