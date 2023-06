Irmã de Neymar sobre vida não ser fácil: "dinheiro não compra amigos"

Rafaella Santos, irmã de Neymar, disse que não é 'tão fácil' ser parente de um dos principais jogadores do futebol mundial. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães.

Nas redes sociais, internautas questionaram as afirmações da influenciadora digital, em especial sobre o fato da jovem já "ter passado por muita coisa". Rafaella ainda questionou as visões que as pessoas têm da sua vida.

"'É muito fácil ser irmã do Neymar. É muito fácil você ter tudo. É muito fácil ter acesso a tudo. É muito fácil você comprar tudo', e não é assim. Dinheiro não compra a felicidade. Dinheiro não compra amigos", disse Rafaella Santos.

null Reprodução / PodCats / Redes sociais