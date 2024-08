Irmã diz que equipe de Davi tem 40 pessoas e explica termômetro falso

- Foto: Reprodução

A equipe de Davi, campeão da edição 24 do Big Brother Brasil, é composta por cerca de 40 pessoas, segundo contou sua irmã, Raquel Brito, nesta terça-feira, 23.

Em entrevista a Chico Barney, ela explicou o motivo do baiano ter usado uma foto de termômetro encontrada no Google para dizer que estava doente.

"Na verdade, o Davi nunca teve acesso à internet. A única pessoa que tinha era eu. Minha família está conhecendo esse mundo agora. Davi sabe se expressar muito bem? Sabe, mas em palavras", disse ela, que seguiu.

"Quando ele está doente, ele tem um defeito, que vocês já viram no programa, ele não gosta que ninguém o veja doente, a não ser que seja alguém muito próximo dele, como mãe, irmã, ou alguém, como no tempo do programa, Isabelle. Ele não gosta que ninguém o veja, se você chegar lá em casa para fazer uma visita, ele não gosta, ele se sente mal, porque ele não pode dar a você a recepção que você espera".

Raquel Brito disse ainda que Davi, de fato, estava doente e, no dia seguinte, foi ao hospital fazer exames. "Eu fui acompanhar ele. Ele estava com febre e não sabia dizer na internet que estava com febre, então ele pegou um termômetro e postou lá com os graus certinhos que ele estava, 38ºC, então foi a forma de se expressar", contou ela, que falou ainda sobre a equipe.

"Em média, 40 pessoas. Não parace mas é. Social media, estrategista, videomaker, tem a parte comercial, uma equipe completa, que direciona ele na parte de entrevistas, uma equipe que dá dicas de como ele se comportar, como falar", disse Raquel.

Ela pontuou que acredita que o número ainda é baixo. "Na minha opinião, 40 pessoas é pouco. Na minha tinha 26 e mesmo assim, eu ainda tinha necessidade de colocar mais gente".