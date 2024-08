Raquel Brito em A Fazenda? Irmã de Davi abre o jogo sobre ida

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes sociais

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, voltou a negar ter recebido um possível convite para participar do reality show “A Fazenda”, exibido pela TV Record.

“Se chegou, eu não vi”, disse Raquel após ser questionada em entrevista ao Canal Splash do UOL, nesta terça-feira, 23.

A irmã do campeão revelou ter ficado com trauma após a participação de Davi no Big Brother Brasil, mas não descartou a possibilidade de participar um dia.



“Isso se tornou para mim um trauma, muito grande, eu hoje não quero assistir nenhum reality, não quero entrar em nenhum reality. Por esse tempo, também não tenho planos futuros. Se vier lógico eu posso aceitar, mas por agora não” contou Raquel.

