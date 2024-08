Musa de Parintins manda suposta indireta para Davi: “Pessoa ruim”

Affair entre Davi Brito e a manauara Tamires Assis segue dando o que falar - Foto: Reprodução | Instagram

O affair (ou ex?) entre Davi Brito e a manauara Tamires Assis segue dando o que falar. Após a web ter acusado o baiano de simular uma doença para adiar o reencontro entre os dois, a polêmica aumentou quando a crush do campeão do BBB 24 revelou que ele pediu para cancelar com ela já no avião, vindo para Salvador.

>>> Mãe de Davi abre o jogo sobre polêmicas do filho: "Lei do retorno"

Em suas redes sociais, a musa do Boi Garantido tem compartilhado bastante conteúdo. E alguns, os internautas apontam como supostas indiretas a Davi.

O mais recente foi um vídeo, via stories, que falava sobre “uma pessoa ruim”.

>>> Lumena passa a visão para Davi após cancelamento: ‘Ainda dá tempo’

“Quando uma pessoa ruim sabe que você é forte e ela sabe que você não consegue te atingir, o que ela faz? Ela vai tentar manipular os outros, para que esses outros pensem mal de você”, dizia o post.

Maré de azar?

Nos últimos dias, Davi esteve entre os assuntos mais comentados da web após se envolver em diversas polêmicas. Além da situação com Tamires Assis e a 'imagem falsa' para mostrar que estava com febre, o ex-morador de Cajazeiras também perdeu um contrato com uma casa de apostas ao divulgar uma empresa concorrente.

>>> Sem publicar nada nas redes há 3 dias, Davi está de férias, diz irmã