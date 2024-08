Sem publicar nada nas redes há 3 dias, Davi está de férias, diz irmã

Davi e Raquel - Foto: Reprodução

Geralmente ativo nas redes sociais, Davi está sem publicar nada há três dias. No feed do Instagram, por exemplo, o último conteúdo foi compartilhado foi a tatuagem que fez no braço. Sobre o sumiço, Raquel Brito, irmã e assessora do campeão do BBB, explicou:

“Sem previsão de volta! Ele tá de férias", disse.

Antes do recesso, as publicações do baiano polemizaram nas redes sociais.

Primeiro um anúncio de uma suposta doença, acompanhada de uma foto do termômetro de outra pessoa para dizer que ele estava com febre.

Pouco depois, Davi irritou seu único patrocinador, agora ex-patrocinador, após fazer uma campanha velada para um concorrente da empresa.