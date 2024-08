Ivete casa fãs durante show: ‘Você acredita nesse vagabundo?'

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ivete Sangalo realizou um show no sábado, 20, em Brasília, no “Na Praia Festival”. Além dos inúmeros sucessos, a apresentação da cantora baiana ficou marcada por um “casamento” ministrada por ela em cima do palco.



O casal Wandir e Giovanna tinha se casado mais cedo e foram curtir o show, de noite, ainda com o figurino do casório: ela de vestido branco e ele de terno e gravata. Assista ao vídeo abaixo:

Ivete então chamou os dois ao palco e decidiu “celebrar” o matrimônio dos dois. Para o noivo, ela perguntou:



“Você aceita essa mulher, para viver com você, para você cuidar dos meninos de noite, para você trocar uma fralda, para você fazer a comida e lavar os pratos, para você deixar ela malhar, fazer manicure, cabelo e o que ela quiser? Ela que vai sair para jogar futebol com as amigas e você vai cuidar da casa. Você aceita essa mulher, com essa pressão toda?”.

Após o “sim” entusiasmado, foi a vez da noiva. À Giovanna, Ivete perguntou:

“Giovanna, você acredita nesse vagabundo? Acredita, minha filha. Acredita que, jogando para o universo, vai que dá certo! Giovanna, você aceita casa com Wandir, podendo cair na esbórnia o dia que você quiser, deixar Wandir passar suas roupas, fazer seus looks, para você chegar emcasa e já estar tudo pronto, com o ringlight e o celular no lugar, para você bater a foto. Você aceita esse homem para sempre?”.

Depois da noiva dizer o tão esperado “sim”, a banda de Ivete tocou a marcha nupcial em ritmo de pagode baiano, finalizando a “cerimônia” em festa.

