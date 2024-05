Jeniffer Nascimento faz alerta após reação alérgica por comer lagosta | A TARDE

A atriz Jeniffer Nascimento levou um susto neste sábado, 11, ao parar no hospital após sofrer uma reação alérgica por comer lagosta. Segundo publicou no Instagram, Jeniffer afirmou que sempre comeu frutos do mar, mas nunca teve reação.

Jeniffer afirmou que sempre comeu frutos do mar, mas nunca teve reação | Foto: Reprodução | Instagram

"Tô aqui sem filtro para dar um alerta para vocês de um mega susto que tomei agora tarde. Sempre comi frutos do mar a minha vida inteira. Inclusive, na minha gestação comi camarão, lagosta, mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta", explicou ela.



A reação teria acontecido após o almoço. "Em questão de minutos tive uma crise alérgica muito severa. Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho..."

"Só pensava na minha filha. Vou continuar fazendo acompanhamento. Vou passar no alergista, mas assim, muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia."

Depois de algumas horas, Jeniffer recebeu alta na tarde deste domingo, 12, com o rosto mais desinchado.

