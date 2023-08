Jogador de futebol pode ter sido o doador do novo coração de Faustão

O apresentador Fausto Silva recebeu neste domingo, 27, um novo coração. Ele esperava pelo órgão devido ao agravamento do quadro de insuficiência cardíaca e estava internado desde o dia 05 de agosto.

A identidade do possível doador do órgão veio à tona nesta segunda-feira, 28. Trata-se de um jogador de futebol amador que morreu no sábado, 26, aos 35 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O atleta foi encontrado sem vida na quarta-feira, 23, levado a uma Unidade de Terapia Intensiva e, após ter a morte cerebral confirmada, a família decidiu pela doação dos órgãos.

"Todo domingo ele estava jogando. Vai ajudar de 12 a 20 pessoas, são 20 famílias ficando felizes", contou o irmão do jogador ao G1.

A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, afirmou que além dele, outra pessoa recebeu outro órgão do mesmo doador no mesmo dia. "Fausto sempre falou sobre a importância da doação de órgãos em seu programa. Tanto na Globo como na Band. Agora além de divulgar, essa passa a ser também uma missão de vida".

O Sistema Único de Saúde (SUS), que organiza a fila de transplantes, mantém informações sobre a identidade do doador e do receptor sob sigilo.