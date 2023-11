Jojo Todynho detona Taylor Swift: "não está nem aí"; vídeo | A TARDE

A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, atualmente em viagem pela Europa, manifestou sua opinião sobre as polêmicas relacionadas aos shows da "The Eras Tour" de Taylor Swift no Brasil.

Em vídeo publicado nos Stories de seu Instagram, Jojo expressou sua frustração em relação ao adiamento repentino do show ocorrido no sábado, a apenas duas horas do início, causando descontentamento entre os fãs que enfrentaram longas filas sob o sol escaldante.

"Povo está passando um sentimento com essa Taylor Swift, né? Eu já tinha mandado ela tomar no c*. Estou sem paciência. A outra (fã) foi até de fralda geriátrica. Fã é fã", declarou Jojo.

A cantora enfatizou sua postura em relação a ídolos, mencionando que não se submeteria a situações extremas por eles.

"Eu não sou fã assim. Idolatrar, só a Deus. Curto músicos, mas ficar sofrendo perrengue, só se for por Deus. Ano que vem tem a Beyoncé. Se eu conseguir, quero pegar o vip do vip. Não vou passar perrengue nenhum. Odeio passar perrengue. Quando não tinha condições não ia pra passar perrengue e ficar em fila quilométrica. Já desistia", afirmou Jojo já aproveitando para criticar a organização do evento.

A cantora também mencionou a tragédia ocorrida na sexta-feira, em que Ana Clara Benevides, de 23 anos, veio a falecer após passar mal na grade do show de Taylor Swift, destacando outros casos de fãs que também enfrentaram problemas devido às altas temperaturas no Rio de Janeiro.

Confira o vídeo.