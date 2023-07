Jojo Todynho esclarece polêmica com fuzil em decoração de escritório

Jojo Todynho disse que já começou a decorar seu escritório, chamado por ela de “Um Tiro de Justiça”, nesta quarta-feira, 26, mas um detalhe na decoração neoclássica moderna em branco e dourado chamou a atenção, um quadro de fuzil encravado na parede. Seguidores criticaram a escolha do item.

“E ali [no fuzil estampado na parede] é por causa do meme ‘um tiro de justiça’. Não tem nada a ver com história, porque vocês criam história e acreditam em tudo que ouvem por aí”, disse a influenciadora.

“Tá um burburinho aí na internet, porque eu falei que estava abrindo o escritório Um Tiro de Justiça. É na minha casa! Um espaço para eu estudar, fazer minhas coisas, reuniões, uma call. Vi uma pessoa nos comentários falando ‘nossa, que cafona!’. E nem viu, né? Porque eu só mostrei um pedaço da parede”, afirmou.

Para Jojo quem contestou a decoração do espaço, ainda não conferiu tudo por completo. “Pra vocês, vou mostrar só um pouquinho, porque ainda não tá pronto. Depois que eu arrumar tudo. Vou mostrar pra ela [a seguidora], só um pouquinho da minha cafonice. Queria você ser cafona assim, né bebê? Desculpa tá, escritório de milhões”.

“Realiza, queria você ser cafona com um escritório desse, em casa pra estudar. Vocês gostam é de um assunto”, finalizou.

Reprodução