Jojo Todynho faz cirurgia bariátrica e tranquiliza fãs:'saí do casulo'

Jojo Todynho passou por uma cirurgia bariátrica na manhã desta terça-feira, 8. A assessoria do plano de saúde da artista confirmou a informação sobre o procedimento de saúde.

Jojo ainda apareceu com roupa hospitalar para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Ela deixou a mensagem de que "saiu do casulo", em publicação nas redes sociais.

"Passando para dizer que a butterfly, e é aquilo né? Pronta. Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo. Estou ótima, orem por mim. Logo estou aí para mandar um beijão para vocês. Mamãe já já está de volta", disse Jojo Todynho em stories do Instagram.