Jornalista "bonita demais" para a TV rebate críticas: "Ignorantes"

Após revelar que perdeu espaço na emissora por ser “bonita demais", a jornalista e ex-apresentadora da Globo, Janaína Xavier, 46 anos, disse não se arrepender das declarações concedidas ao podcast Benja me Mucho.

No programa, a comunicadora contou que “teve um certo momento em que eu estava me sentindo tratada como 'você é muito bonita para estar aqui’”, e que a emissora teria optado por inserir nas atrações “a menina mais cheinha". Também disse que “a bonita não servia mais” para a emissora.

Janaína se defendeu e rebateu as críticas que vem recebendo. Ela afirma que muita gente não teria entendido o contexto de suas falas e só se baseado em cortes virais das redes sociais. Em entrevista para a Folha de S. Paulo, a jornalista revela que nos últimos dias bloqueou “meia dúzia de ignorantes”, mas agradeceu “centenas de mensagens de pessoas que assistiram à entrevista inteira e por óbvio entenderam o raciocínio”.

Sobre sua fala dos padrões de beleza impostos na televisão, segundo a jornalista, nem antigamente nem agora, a capacidade da profissional é avaliada como principal critério.

“E repito: hoje em dia, raça, sexualidade e posicionamento político são, sim, avaliados de forma prioritária na maioria dos RHs desse país. Serei sempre defensora da meritocracia e dos cargos conquistados pela eficiência e não pelas características físicas, sejam elas quais forem”, reforça.

Alguns leitores têm avaliado a declaração como racista depois de Janaína dizer que uma empresa sempre vai optar por escolher, por exemplo, uma mulher preta ou branca.

“Há mensagens de pessoas pretas que concordam comigo. Quem me chama de racista certamente não assistiu toda a entrevista. Eu falei sobre critérios, e a cor da pele é um deles, assim como sexualidade, dentre outros que na minha opinião, não deveriam estar no topo da lista antes da capacidade do profissional”, completa a jornalista.

