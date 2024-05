Jornalista é confundido com jogador que “ficou” com Pabllo Vittar | A TARDE

Um jornalista esportivo de Florianópolis, em Santa Catarina, está sendo confundido nas redes sociais com o jogador que teve um envolvimento amoroso com a cantora Pabllo Vittar. Ambos se chamam Polidoro Júnior.

No X (antigo Twitter), o comunicador se manifestou. “Que loucura. O sósia/jogador pega o combo Jojo Todynho, Karol Conká e Pabllo Vittar e meu telefone não para, minhas redes sociais virou um inferno nesse domingo. Não sou eu, po***”, escreveu. “Leo Dias, não tenho nada com isso. Tem até site de fofoca me marcando”, completou.



A internet foi tomada por suposições nesse final de semana após a cantora Pabllo Vittar revelar que já “ficou” com um jogador de futebol brasileiro. A revelação aconteceu no último sábado, 20, no programa “Sabadou com Virginia”, do SBT.



“Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol”, disse a cantora. Celso Portiolli, que também participava do quadro, questionou onde o rapaz joga. “Eu não posso dizer. Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu”, brincou a cantora, que mede 1,87m.



Pouco depois foi revelado pelo colunista Leo Dias que o jogador em questão se trata do zagueiro Polidoro Júnior, de 27 anos, e que mede 1,94m. Formado nas categorias base do São Paulo, ele tem com passagens por vários clubes do interior paulista.