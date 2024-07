Jornalista pede reconhecimento de união estável com João Gilberto

Pai da bossa nova João Gilberto - Foto: Jack Vartoogian/Getty Images

Claudia Faissol, jornalista e artista plástica de 52 anos e mãe da filha caçula de João Gilberto (1931-2019), entrou com um pedido na Justiça para que seja reconhecida a união estável entre ela e o cantor, violonista e compositor. Segundo informações da Veja, Claudia afirmou que foi companheira de João Gilberto de 2006 a 2017.

João Marcelo, filho mais velho do artista, está em conflito público com Claudia desde antes da morte de João Gilberto. Ele acusa a jornalista de se beneficiar financeiramente do compositor e de administrar seu patrimônio. "Tomei a decisão de requerer a união estável para trazer a verdade dos fatos e não permitir que ninguém apague nossa história. Tive uma relação pública e contínua com o João, da qual nasceu nossa filha", afirmou Claudia à Veja.

No processo, Claudia apresentou fotos e uma lista de testemunhas que, segundo ela, comprovam a união estável. Quando faleceu, João Gilberto não possuía nenhum imóvel em seu nome, mas os direitos autorais de sua obra geram milhões em receitas. O processo está em andamento na 18ª Vara de Família do Rio de Janeiro.

Em 2022, a Justiça concedeu liminarmente o reconhecimento da união estável do cantor com outra mulher, a moçambicana Maria do Céu. Foi determinado que metade da herança seja reservada para Maria do Céu até a decisão final do processo, que também está em curso na 18ª Vara.

No ano passado, Bebel Gilberto, outra filha de João Gilberto, reconheceu a união "para não prejudicar a obra do pai", conforme declarou a advogada da cantora ao Estadão. No acordo, Bebel e Maria do Céu reconhecem reciprocamente o direito de cada uma herdar no mínimo 25% dos bens deixados pelo cantor. Maria do Céu afirma que mantinha uma relação com João Gilberto desde os anos 1980, quando se mudou para o Brasil. Ela vivia com João Gilberto quando ele faleceu em 2019 e, dias antes da morte, postou fotos com ele em um restaurante.

Apesar do acordo entre Bebel e Maria do Céu, os outros dois filhos de João, João Marcelo e Luísa Carolina, ainda não chegaram a um acordo com as duas partes nem entre si. Em entrevista à Veja, Claudia negou que João Gilberto e Maria do Céu vivessem como um casal. "Como alguém pode dizer que viveu com ele por mais de 30 anos se eu estava diariamente no apartamento do João por mais de uma década? Minha filha, que ia comigo, jamais viu a Maria do Céu", contou Claudia.

Em maio deste ano, Bebel foi nomeada pela Justiça como inventariante do espólio do pai. Luísa, filha de Claudia e a caçula do artista, discorda dessa decisão. Claudia afirmou que Bebel nunca permitiu que ela participasse das reuniões do espólio, apesar de possuir procuração da filha.