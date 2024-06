José de Abreu detona ex-atriz da Globo: "Traiu o marido comigo" | A TARDE

José de Abreu “soltou os cachorros” nas redes sociais nesta terça-feira, 28. O ator causou o maior burburinho ao responder a uma acusação feita pela ex-colega de trabalho, a atriz Maria Zilda, que afirmou que ele teria mau hálito.

A declaração de Zilda foi feita durante uma live na web com o ator Murilo Rosa. Embora a acusação tenha sido feita há meses, o veterano não poupou palavras em sua resposta, disparando insultos contra a ex-parceira de elenco e até revelando uma traição dela ao marido com ele.

"Liberou fake news. Maria Zilda diz que Ze de Abreu tem mau hálito! Preferia beijo-lo longe do marido. Afinal o marido era o diretor da novela", escreveu ele em seu perfil no X (antigo Twitter).

Em suas redes sociais, José de Abreu continuou: "Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma. Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil?".

"Chega. Não vou aguentar uma ex atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é a toa que existe na Globo o verbo "MURILAR", ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", disparou ao criticar também Rosa.

