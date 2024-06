Michel e Nizam revelam realidade difícil após o BBB | A TARDE

De volta à xepa? Os ex-BBBs Michel e Nizam, que participaram da edição de 2024, revelaram que estão lidando com dívidas, sendo necessário vender prêmios ou bens pessoais para resolver as pendências após o fim do contrato com a emissora Globo.

Michel, um dos participantes da pipoca que mais acumulou prêmios na casa, contou que precisou utilizar parte dos valores ganhos para pagar a equipe responsável por gerenciar suas redes sociais. O professor, que ganhou R$ 264 mil em prêmios no reality, utilizou cerca de R$ 20 mil para quitar uma parte da dívida de R$ 60 mil. Vender o carro zero que ganhou do programa para cobrir suas despesas financeiras também está nos planos do ex-BBB.

“Se eu tivesse saído sem os prêmios, teria ficado endividado. Eu não tinha dívidas, mas também não tinha dinheiro guardado”, desabafou.

Já Nizam, que investiu na carreira de conteúdo adulto, precisou vender seu carro avaliado em R$ 60 mil para se manter. “Eu tinha R$ 39 na minha conta antes de entrar no programa. Então, sugiro se organizar como se fosse passar três meses de férias”, orientou.

“Eu fiz algumas parcerias e participei de alguns eventos por causa da Globo, mas não foram participações remuneradas. Depois que você sair do programa, vai ser preciso construir um caminho para ganhar dinheiro”, destaca.

