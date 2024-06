Descubra quem é o homem na foto com Mani Rego | A TARDE

Na noite de segunda-feira, 27, Mani Rego virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após postar uma foto nos stories do Instagram brindando com um homem misterioso. Não demorou muito e os internautas começaram a especular sobre uma possível volta do casal com o campeão do BBB 24 Davi.

Um dia depois de Mani Reggo publicar uma foto brindando, Davi não perdeu tempo e respondeu na mesma moeda, publicando no story do seu Instagram uma postagem semelhante na noite de terça-feira, 28. O ex-BBB fez um post em um bar, brindando com uma mulher não identificada.

No entanto, o homem que acompanhava Mani era o maquiador da TV Globo, João Paulo Senna. Mani e João são amigos, como mostram registros nas redes sociais do rapaz de trabalhos que ambos realizaram juntos. A informação é do Metrópoles.

