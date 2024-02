Justiça proíbe Marcius Melhem de citar Dani Calabresa | A TARDE

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que Marcius Melhem está proibido de mencionar publicamente o nome de Dani Calabresa, além das atrizes Carol Portes, Veronica Debom e Renata Ricci, e da advogada Mayra Cotta. O ex-diretor de humor é réu na acusação de assédio sexual.

Malhem é proibido, desde 13 de dezembro, de fazer referências por apelidos, nomes artísticos ou "outros códigos de referência", como "assediadas de Taubaté". A defesa do comediante não se manifestou sobre a decisão.

De acordo com a decisão judicial, Melhem não pode divulgar "por si ou por intermédio de terceiros" mensagens, áudios, vídeos, e-mails, imagens ou documentos que se refiram às acusadoras em qualquer meio de comunicação ou rede social. caso seja descumprida a decisão, ele pagará uma multa de R$ 50 mil.

Ele criou um canal no YouTube em março do ano passado para apresentar sua defesa, após as denunciantes concederem entrevistas à imprensa. Em abril de 2023, as acusadoras tiveram uma reunião virtual com o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, que priorizou o caso para o Ministério Público. Ela encaminhou os depoimentos das residentes no Rio para o Ministério Público do Rio de Janeiro, mantendo as demais em São Paulo.

Em agosto, Melhem passou a ser investigado por violência psicológica e perseguição, levando à solicitação de medidas cautelares pela promotoria de São Paulo.