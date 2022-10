Kanye West diz que perdeu R$ 10 bilhões em um dia

O rapper Kanye West afirmou que perdeu US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões) em um dia após perder contratos de patrocínio e ter sua conta no Instagram restringida por violar as políticas da rede social.

O alvo das críticas de Kanye West foi Ari Emanuel, uma das pessoas de maior notoriedade em Hollywood. Isso porque o CEO da Endeavor incentivou que marcas parassem de trabalhar com Kanye West, principalmente depois do famoso negar a morte de George Floyd por asfixia.

"Ari Emmanuel. Perdi 2 bilhões de dólares em um dia. E ainda estou vivo. Este é um discurso de amor. Ainda amo você. Deus ainda ama você. O dinheiro não é quem eu sou. As pessoas são quem eu sou", escreveu no post.

Nesta semana, Kanye West teve seu contrato com a Adidas rompido por comentários antissemitas. "A Adidas não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes de Ye foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça. Após uma revisão completa, a empresa tomou a decisão de encerrar a parceria com Ye imediatamente, encerrar a produção de produtos da marca Yeezy e interromper todos os pagamentos a Ye e suas empresas", anunciou a marca.