Kayky Brito não supera abandono e recusa encontrar Bruno De Luca | A TARDE

O ator Kayky Brito ainda não processou a informação de que foi abandonado pelo próprio amigo após ser atropelado e recusou um encontro com o apresentador Bruno de Luca.

No dia do acidente, De Luca estava com Kayky, viu o atropelamento, mas foi embora, viajou para São Paulo para curtir o festival de música The Town e, somente no dia seguinte, voltou ao Rio de Janeiro, onde o ator foi atropelado.

Em depoimento à Polícia, De Luca afirmou que viu o atropelamento, mas não sabia que Kayky era a vítima. Ele alegou ter pensado que o amigo já havia ido embora antes do ocorrido.

O ator passou quase um mês internado e, segundo o colunista da revista Veja Valmir Moratelli, Bruno se ofereceu para visitar o ator, que recusou o encontro. A decisão é apoiada pela família de Kayky.

Ele não teria entendido muito bem como Bruno só soube que o ator havia sido atropelado no dia seguinte. Nesta semana, Kayky Brito se pronunciou pela primeira vez após o acidente em um vídeo em suas redes sociais onde ele agradeceu pelo carinho do público e e o apoio dos familiares que estiveram com ele durante a internação.

Ele também agradeceu ao motorista do carro, que foi o responsável por acionar o socorro imediatamente após a batida.