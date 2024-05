Latino revela encontro com Mani Reggo: "Mulher inteligente" | A TARDE

Entre as mensagens de apoio que Mani Reggo recebeu após anunciar o término do relacionamento com Davi Brito está a do cantor Latino.

O artista contou que se encontrou com Mani uma vez, quando ela se assumiu sua fã. O encontro aconteceu quando Davi estava confinado e, segundo Latino, Mani passou tempos exaltando o baiano.

"O tempo todo colocando ele [Davi] no pedestal, dizendo o quanto ela tava lutando por ele, o quanto ela era mulher íntegra e o quanto ela tava disposta. Eu ouvi da boca dela, todas as palavras, sabe? Mulher sábia, mulher inteligente, lutando por um ideal de vida", contou Latino à colunista Fábia Oliveira.

O cantor afirmou que não havia motivo para ela falar tanta coisa positiva sobre Davi e percebeu que este era um trabalho que ela estava fazendo com artistas.

"Não tinha por que ela ficar falando tantas coisas positiva dele para mim, sabe? Então, eu vi que ela realmente tava levantando ele para os artistas, falando bem para todo mundo postar, para poder ajudar ele. Eu tive até uma visão melhor dele depois que ela falou comigo, passei até a admirar ele mais".

Latino seguiu, afirmando que já passou por experiência similar. "“Eu odeio ingratidão! Eu sou experiente nessa área, eu sei a dor que essa mulher tá sentindo. Por isso, que eu tenho empatia, me sensibilizei com a dor dela. E não só eu, mas todo mundo, né?".

"Quando eu tava na festa, a mulher dele ficou o tempo todo do meu lado ali, sabe? Falando bem dele. Poxa, dando uma outra visão dele para mim, sabe? E passei a admirá-lo, né, óbvio! Aí agora, vendo ele fazer isso com ela, realmente dói".