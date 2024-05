Famosos prestam apoio a Mani após término: “estamos com você” | A TARDE

A notícia do possível término de Davi e Mani repercutiu na web. No post em que anuncia os seus motivos para o fim da relação, ela recebeu diversas mensagens de solidariedade e carinho de anônimos e também famosos.

A influencer Belle Daltro escreveu: “Meu Deus, não tô acreditando. Mani, forças! Você é ‘fodastica’ e quem perdeu com certeza não foi você”. “Estamos com você, força!”, reforçou o ex-BBB Gil do Vigor.

A atriz Tânia Toko falou em etarismo. “Não é possível. Quando o Davi disse honrar a Mani por tê-lo ajudado, dado a mão, amor, etc...pensei...Meu Deus, será verdade isso ou um sonho. Um homem negro reconhecer uma mulher negra que ficou ao seu lado e honra_la, e ainda por cima, uma mulher mais velha, questão essa wue sabemos da dificuldade numa sociedade onde a idade da mulher é uma bronca, daí, eu acordei do sonho.....Tudo igual” [sic].

A influenciadora Emilly Garcia deixou uma reflexão. “De uma mulher sai chorando as outras não ficam sorrindo, você é incrível e tem o mundo pra conquistar”. Sthe Matos também fez muitos elogios a empresária. “Você é MANI a INCRÍVEL, MARAVILHOSA, HEROÍNA! O que está por vir é muito maior! Você é AMADA pela sua família e pelo Brasil! vai com a tua força de leoa e vence tudo que vier te roubar a paz e brilho!! Tô contigo”.

Fim?

Em meio aos rumores sobre o término do relacionamento, Mani Reggo parou de seguir Davi no Instagram e atualizou a sua bio na rede social, tirando a informação que era esposa do campeão do BBB24. As ações foram feitas no fim da tarde deste sábado, 20, após um pronunciamento dela.

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", postou Mani.

