Leandro diz que acusação de abuso prejudicou vida profissional

Após ser acusado de abuso sexual pela sua ex-mulher, Ingrid Santa Rita, o ex-participande do Casamento às Cegas Brasil 4, da Netflix, disse que estava enfrentando dificuldades em sua vida profissional.



"Em breve, começarei a falar da minha vida profissional e pessoal, que foi muito afetada por tudo que está acontecendo".

Na última quarta-feira, 10, Ingrid Santa Rita expôs os abusos em seu relacionamento com Leandro Marçal durante o reencontro do "Casamento às Cegas 4". No episódio, Ingrid insinuou ter sido vítima de abuso sexual por parte de Leandro, com quem se casou no último episódio do reality show.

🚨GATILHO: Ingrid, do Casamento às Cegas, se pronuncia e relata que sofreu estupro durante seu casamento com Leandro. pic.twitter.com/BLLltQfJ20 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 11, 2024

Segundo sua afirmação, Leandro quis resolver seu problema de disfunção erétil sozinho por "ego" e tentou seguir o relacionamento de forma "suja". Em vídeo, o ex-participante admitiu estar sendo alvo da ação e disse que as acusações são infundadas.



"Participei do 'Casamento às Cegas', não terminou bem, terminou comigo sendo acusado de algumas coisas seríssimas que estão sendo tratadas de forma judicial, são acusações infundadas e eu posso provar. Não fiz nada do que a pessoa está dizendo", disse ele, incialmente, em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

O rapaz explicou que demorou para se pronunciar, pois estava sofrendo ameaças. Segundo disse, estava tentando proteger sua família e também estruturar um plano para se defender da acusação da ex-mulher.



"Tanto eu, quanto minha família estavámos sofrendo ameaças e eu estava tentando nos proteger. Por isso, eu demorei um pouco, até para trazer um plano estruturado. É uma acusação séria, eu não posso vir aqui e ficar falando, falando e falando, é sério e precisa ser tratada de maneira séria. Esse corpo jurídico que está me ajudando está prestando esclarecimento a todo mundo que precisa de esclarecimento. Agradeço a todos que mandam mensagens positivas, obrigado por todos. Eu não sou de agir por impulso, sou cauteloso, quieto, como vocês puderam ver dentro do reality show".

Leandro ainda contou que toda a polêmica tem lhe causado prejuízos profissionais. "Em breve, começarei a falar da minha vida profissional e pessoal, que foi muito afetada por tudo que está acontecendo".