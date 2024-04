Léo Estakazero comenta sobre tradição e expectativas para o São João | A TARDE

Com muitas expectativas para o São João de Santo Antônio de Jesus, o público e os cantores se preparam para celebrar uma das festas mais tradicionais da região. Faltando dois meses e alguns dias para o evento, Léo Estakazero, que está entre as atrações confirmadas da cidade, contou ao Portal MASSA! o que os amantes da música nordestina podem esperar para o São João deste ano.

"Olha, muito forró, né? Primeira mão, primeira prioridade, que é o que pode ser esperado, muito forró. Porque a gente se preocupa em estar levando o forró para as praças, o rastapé, o xote, o baião. A gente vê que no São João outros estilos, outros movimentos musicais tocam. Então nosso papel hoje, mais importante, é a gente manter acesa a tradição, a importância do forró no São João", disse ele, destacando a importância de manter viva a tradição do forró, já que é a essência do São João", comentou.



Léo ainda falou sobre importância de homenagear grandes nomes do forró, como Luiz Gonzaga e Zelito Miranda. "Artistas do forró que a gente tem que manter viva, para que as novas gerações tenham contato e isso não se perca", continuou.



Explicando o segredo de alcançar diversas gerações, o cantor revelou que o seu sucesso vem da qualidade de suas músicas e, por isso, se tornou um símbolo da festa junina.



"As músicas do Estakazero são músicas que ficaram, que tem uma letra legal. Falando da lua, enfim, as crianças gostam, tem uma coisa lúdica nas músicas e não é uma música feita pra classe social, nem idade específica, é uma música que agrada a gregos e troianos e eu fico muito feliz com isso. Ao longo do tempo a gente tá sempre lembrando todo ano, todo São João a gente é super requisitado e eu tenho muito orgulho disso", concluiu.