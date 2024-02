Léo Santana perde mais de 10 kg durante os dias de Carnaval | A TARDE

Muito além do circuito e de conhecer as músicas e coreografias, para muita gente o carnaval requer muito preparo físico, tanto para quem estar no trio, quanto para quem acompanha. Por isso, a maratona de seis dias de festa, pode ser considerado um verdadeiro "crossfit".

Entre os dias 6 e 14 de fevereiro, o cantor Léo Santana, que está em um dos hits do Carnaval 2024, "Perna Bamba", passou mais de 30 horas cantando em cima de trios e palcos, realizou 16 shows em três estados diferentes e dormiu apenas cerca de três horas por noite.

Com isso, o pagodeiro baiano perdeu mais de 10 kg durante esse intensivão de oito dias de festa. O esforço parece ter valido a pena já que a música, em parceria com o Parangolé, virou a Top 1 do Brasil com quase 20 milhões de streams no Spotify.

Para toda essa correria dar certo, o artista ainda utilizou três jatinhos, 48 vans, cinco carros e 18 caminhões baú. Além de mais de mil garrafinhas de 500ml de água, que foram consumidas por Léo e sua equipe.