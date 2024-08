Léo Santana revela incômodo no "badalo" após fã jogar celular

Baiano explicou que sente algumas fisgadas nas partes íntimas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quase um mês após ser atingido por um celular nas partes íntimas, o cantor Léo Santana abriu jogo sobre como está o 'GG' depois da pancada. O artista, que teve o aparelho arremessado por um fã durante um show em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, no final de junho, relevou que ainda sente incômodo no local.

"Machucou muito. Às vezes, ainda sinto incômodo. Estou até pensando em ir ao médico para saber qual é", disparou Léo à revista Quem, no último sábado, 20.

O baiano explicou que, enquanto toma banho ou passa hidratante, sente algumas fisgadas nas partes íntimas. "Às vezes estou tomando banho, passando hidratante e penso: ‘é impressão minha ou está dando umas fisgadas aqui?’ Enfim, mas pegou, de fato. Eu arriei quando aconteceu".

Léo Santana ainda contou que chegou a ver o vídeo da pessoa jogando o celular de outro ângulo e concluiu que não foi de propósito. "Jogou e tipo… Nem viu onde caiu. Ela queria uma foto, jogou para eu fazer uma selfie. Mas ela joga e nem olha. Aí, quando eu vi… Meu Deus, não é possível! Se fosse proposital, não daria certo", completou.