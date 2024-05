Léo Stronda revela uso de suplemento de cavalo: "Cheiro de animal" | A TARDE

O influenciador e fisiculturista brasileiro Léo Stronda revela seus segredos para manter a forma em participação no podcast Flow. Segundo ele, já buscava clínicas veterinárias em áreas rurais para obter o suplemento dado a animais. O ex-rapper cita a carência de orientações adequadas e a falta de acessibilidade de suplementos em sua época como responsável pelo consumo.

"O que eu fazia: eu ia na veterinária procurar coisas para tomar. Veterinária rural para tomar o que tivesse para tomar. Só não tomei local, eu achava de vacilação. De hormônio e suplemento, eu tomava creatina pra cavalo. O cara pegava um tonel, pegava com uma pá de jardim, botava num saco plástico comum de supermercado e me dava", contou o ex-vocalista do Bonde da Stronda.

O cantor conta mais detalhes sobre o uso da substância: "Vinha com feno, com areia, e eu misturava na água e mandava pra dentro".

O YouTuber também contou que usava hormônios aplicados em cavalos que deixavam cheiro do animal em seu corpo. "Os cavalos tomavam 2 ml, nós tomávamos 2 ml para ir treinar. O cavalo tinha mil quilos, a gente não tinha nem 100 quilos ainda. Eu ficava com cheiro de animal, língua azul, querendo comer o mundo".

