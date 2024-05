Leonardo dá conselho a Belo após suposta traição de Gracyanne; confira | A TARDE

O cantor Leonardo comentou sobre a polêmica separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, após traição por parte da influenciadora fitness. O sertanejo falou acerca do ocorrido em entrevista ao Portal Léo Dias, no último domingo, 21.

"Nessa situação ou você larga pra sempre ou você aceita pra sempre. Mas esse ‘aceitar’ ai, eu acho que é um aceitar contínuo. O chifre vai vir com mais força ainda. Mas eu só acredito no chifre quando você vê. Tenho a prova, tá aqui", disse o cantor.

Após Leo Dias dizer que Gracyanne chegou a admitir a traição para ele, Leonardo deu sua opinião sincera sobre o assunto. "Então é porque acabou o amor então, cumplicidade. Tá na hora então de cada um pegar sua estrada", completou Leonardo.

Inicialmente, Gracyanne teria confirmado a traição ao jornalista Leo Dias. No entanto, pouco tempo depois, em entrevista ao Splash, do UOL, a influenciadora negou ter sido infiel ao ex-marido e afirmou já estar separada de Belo quando se envolveu com outro homem.