Leonardo detona show de Madonna no RJ: "Não é show, é uma suruba" | A TARDE

O cantor Leonardo criticou o show gratuito realizado por Madonna, no último sábado, 4, na Praia de Copacabana. O sertanejo classificou a apresentação como "suruba" e disse que não o palco não é local para o que foi apresentado pela Rainha do Pop.

"A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo lá não é show, é uma suruba. Aquilo lá, você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz na casa de suingue", afirmou em entrevista ao portal Conceito Sertanejo.

Leonardo disse ainda que tem muita coisa errada na apresentação. "Muita coisa ali é voltada para o Satanás, para o diabo a quatro. É o que eu acho, minha opinião".

Mesmo com as críticas, Leonardo ainda elogiou a parte técnica de Madonna, dizendo que a americana é uma excelente cantora e que dança bem. "Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz?".

O show de Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas na praia. A apresentação da Rainha do Pop, que faz parte da Celebration Tour, entrou na lista das maiores performances da história.

