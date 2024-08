Leonardo surge na cama com esposa e expõe intimidade: "Demos duas"

Poliana Rocha e Leonardo apareceram em clima de intimidade - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Poliana Rocha surpreendeu ao gravar um momento de intimidade com Leonardo, nesta quinta-feira, 1º. Os dois surgiram juntinhos, deitados na cama, depois do cantor viajar para fazer shows.

Quem chamou a atenção mesmo, no entanto, foi o pai de Zé Felipe, que fez um comentário que chamou a atenção dos internautas.

No vídeo, a esposa de Leonardo declarou que, mesmo ainda do lado do maridão, que já estava com saudade. Isso porque, segundo ela, o artista fará shows durante o final de semana e eles ficarão alguns dias sem se ver.

Sincero ao extremo, o famoso respondeu Poliana e abriu toda a intimidade do casal.

"Gente tô aqui curtindo a última preguicinha com esse gato, maravilhoso, que daqui a pouco viaja, tem show quinta, sexta e domingo. E é isso. Parece que já tô com saudade dele. Nem matei, porque ele não para em casa", lamentou a jornalista.

Enquanto escondia o rosto no travesseiro, Leonardo reagiu: "Nós demos duas hoje, como é que não matou?". Rapidamente, internautas reagiram ao momento. “Ele se escondendo no travesseiro é a melhor parte”, falou um. “Leonardo bem ativo ainda”, escreveu outro.