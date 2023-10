Lexa e Guimê trocam indiretas após suposta traição: "troco"

Lexa e MC Guimê trocaram indiretas pelas redes sociais dias após anunciarem o término do casamento, na quinta-feira, 21.

O casal havia se afastado em junho, quando Guimê foi expulso do Big Brother Brasil 23 por assédio. Lexa, no entanto, decidiu dar uma nova chance e eles reataram o relacionamento em junho.

Após o anúncio do término, rumores de que Lexa tenha traído o funkeiro ganharam força. De acordo com Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, do Balanço Geral, O funkeiro recebeu vídeo da cantora com um bailarino.

Guimê, então, publicou uma mensagem sobre troco.

"Estou aqui esperando o horário da saída para o show, e estive refletindo. Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, como os carioca dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta".

Neste sábado, 23, Lexa supostamente reagiu e publicou uma mensagem sobre contas a pagar, o que levou internautas a acreditarem se tratar sobre a penhora dos seus bens determinada pela justiça para quitar dívida do cantor.

"Bom dia! Hoje tem show em Manaus (fechado) e amanhã tem São Gonçalo! Bora trabalhar que tem muita conta pra pagar".