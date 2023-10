Lexa surge em vídeo com amigas e indireta a Guimê: "sendo feliz" | A TARDE

A cantora Lexa recorreu às redes sociais para explicar um vídeo onde ela aparece dançando com amigas e uma mensagem com indireta ao ex, o cantor MC Guimê.

Nas imagens, uma das amigas da artista escreveu: "Dá uma de Chico, a gente vai de Lexa". A mensagem fazia alusão ao ex de Luísa Sonza, que teve a traição exposta pela própria em rede nacional, e à cantora, que supostamente teria traído Guimê.

Lexa, por sua vez, afirmou que não foi ela que postou o vídeo e só estava dançando com as amigas. "Gente, eu só estava dançando, e não fui eu que postei não. Estou só curtindo e sendo feliz".

O casamento de Lexa e Guimê chegou ao fim no fim de setembro. O casal já havia se separado em março, quando o funkeiro foi expulso do Big Brother Brasil por assédio contra Dania Mendez.

Após o anúncio do término, a cantora foi acusada de ter traído Guimê com um bailarino. A mãe dele, inclusive, chegou a afirmar que Lexa e o bailarino já estavam vivendo um affair há cerca de dois anos.

Confira o vídeo.





Matheus Calmon