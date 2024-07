Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação; saiba mais

- Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e atriz Linn da Quebrada precisou ser internada em uma clínica de reabilitação para cuidar da saúde mental por causa do agravamento do seu quadro de depressão. A artista, que deu uma pausa na carreira em abril para tratar a doença, acabou apresentando problemas devido ao uso descontrolado de medicações.



A informação foi confirmada pela assessoria da famosa, que contou que ela está internada em uma clínica em São Paulo.



Desde que deixou o BBB 22, Linn teria enfrentado tempos difíceis por não ter oportunidades e visibilidade que esperava com sua participação no reality. Não conseguindo se firmar na música, a atriz também se decepcionou no mercado publicitário por não conseguir fechar contratos que desejava. Além disso, a aceitação do público à sua cirurgia de feminilização facial não foi como esperava, o que desestabilizou emocionalmente a artista.